Stijn Vreven praat met Slovaakse club AS Trencin

Stijn Vreven (46) is klaar voor een nieuw buitenlands avontuur. Zijn vorige club Lokeren ging failliet, maar de Limburgse coach praatte vorige week al met de Slovaakse club AS Trencin. Dat wil weer top worden in eigen land.

LEES OOK (N+).Onze journalist schrijft biografie over Stijn Vreven: “Robben, Sneijder en Van Persie, allemaal vonden ze hem stapelgek”

Na zijn ontslag bij Beerschot en de ondergang van Sporting Lokeren wil Stijn Vreven niet te lang bij de pakken blijven zitten. “Ik heb al een eerste gesprek gehad met een buitenlandse club”, zei hij aan TV Limburg. Die buitenlandse club is het Slovaakse AS Trencin. Eigenaar is de Nederlandse oud-voetballer Tscheu La Ling en die was met een delegatie van de club in de Lage Landen. Vreven toonde interesse, maar hapte nog niet toe. Hij zou als voorwaarde onder meer enkele spelers willen meenemen naar Slovakije.

Trencin wil alleszins weer aanknopen met de successen van vroeger. In 2015 en 2016 werd de club nog Slovaaks kampioen, maar sindsdien loopt het minder. De voorbije seizoenen kwam het niet verder dan de vierde plaats en passeerde een resem trainers de revue. Ook het imago van talentenfabriekje is wat verdwenen. Vroeger passeerden ruwe diamanten als Wesley (ex-Club), Leon Bailey (ex-Genk) en Moses Simon (ex-Gent) in Trencin, maar de productie viel stil. Bij AS Trencin speelt momenteel één Belg en dat is Milan Corryn, jeugdproduct van Anderlecht. Toen de competitie werd stilgelegd, stond het zevende.

Roda niet aan de orde

In Nederland gaat trouwens ook het gerucht dat Vreven in beeld is bij Roda JC. Dat wordt echter ontkend in de omgeving van de coach, terwijl Trencin wordt bevestigd. Roda zoekt wel een nieuwe coach sinds grootaandeelhouder Aleksei Koroaev vertrok, maar het toetst eerst andere opties af. Eerder coachte Vreven in Nederland al NAC Breda.