Op 93-jarige leeftijd is Anna Calissoni Bulgari overleden. Naast de Italiaanse erfgenaam van de juwelendynastie Bulgari was zij ook de vrouw van generaal Franco en de hoofdrolspeelster in een van de meest sensationele kidnappings van de jaren 80..

Het was 19 november 1983, en Anna Calissoni Bulgari was 57 jaar. Samen met haar 17-jarige zoon Giorgio en haar echtgenoot keerde ze ’s avonds terug naar hun gigantische domein in Aprilia, in de buurt ...