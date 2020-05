Pro League wijst bemiddelingsgesprek af, Waasland-Beveren trekt naar BAS

Waasland-Beveren vroeg een bemiddelingsgesprek met de Pro League om zijn “onreglementaire degradatie” aan te kaarten. Het wilde zien of de Pro League nog openstond voor oplossingen, maar keert van een kale reis terug. “Vrijdag liet voorzitter Peter Croonen via mail weten dat hij niet op die vraag wil ingaan”, aldus clubadvocaat Tom Rombouts. De profclubs willen dus niets meer wijzigen aan de competitieformule. Waasland-Beveren trekt nu naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

De club ontving ondertussen ook het verslag van de algemene vergadering van de Pro League, waarop alles is beslist. Dat versterkt het standpunt van de club. De agenda werd veel te laat ingediend – normaal moet dat acht dagen op voorhand gebeuren –, waardoor alle beslissingen in hun ogen ongeldig zijn. Volgens Waasland-Beveren kan de competitie alleen maar nietigverklaard worden zonder kampioen en daler. Pro League-CEO Pierre François zegt echter dat de agenda in orde was omdat de vergadering een voortzetting was van die van 27 april. “Waarom hangt aan het pv van de deurwaarder die erbij was dan een uitnodiging van de vergadering gedateerd op 15 mei?”, vraagt advocaat Rombouts zich af.