Amateurclubs schrijven brief naar UEFA over solidariteitsfonds

Verschillende amateurvoetbalclubs strijden in deze coronatijden om te overleven. Ze vinden het niet kunnen dat de Belgische Voetbalbond 1,25 miljoen euro overhevelt naar de Pro League om een solidariteitsfonds op te richten voor de profclubs. Met dat geld werd de K11 overtuigd om voor een competitieformule met zestien eersteklassers en miniplay-offs te kiezen. Volgens de amateurclubs komt dat geld van de UEFA en kan dat gebruikt worden om alle noodlijdende clubs in België financiële steun te geven. Ze schrijven dan ook een brief naar de Europese Voetbalbond om het probleem aan te kaarten en eventueel een onderzoek te vragen. Bij de KBVB wordt echter gezegd dat die 1,25 miljoen niet per se van de UEFA komt.(jug)

