Mazzu tekent voor één jaar bij Union

It’s Mazzu-time. Zoals aangekondigd is Felice Mazzu (54) de nieuwe coach van Union in 1B. Hij tekende een contract voor één jaar met optie. Als Union promoveert naar 1A wordt de verbintenis automatisch met één seizoen verlengd en dat is wel degelijk de ambitie. De Brusselse club prijst hem als meester-tacticus. In het Dudenpark krijgt Mazzu Karel Geraerts als assistent, met de ex-Rode Duivel werkte de Italo-Belg al samen bij Charleroi. Hij wilde Geraerts vorig seizoen trouwens al als T2 bij Genk, maar dat mislukte. Ook zijn vaste videoassistent Sandro Salamone volgt hem naar het Dudenpark. Nu Felice Mazzu ja zegt tegen Union, is de kans dat Michel Preud’homme toch trainer blijft bij Standard weer iets groter geworden. Mazzu was immers de topkandidaat om MPH op te volgen op Sclessin.(jug)