Regering houdt zich niet aan belofte om ziekte-uitkering te verhogen

Bij het begin van de coronacrisis heeft de federale regering de tijdelijke werkloosheid verhoogd van 60 naar 70 procent van het brutoloon, met een extra supplement daarbovenop. De idee was om hetzelfde te doen met de ziekte-uitkering. De regering heeft daar half april ook een akkoord over afgesloten met de vakbonden en werkgeversorganisaties. Maar meer dan een maand later is daar nog steeds niks van in huis gekomen.

Daarom dient oppositiepartij SP.A nu een wetsvoorstel in om dat via het parlement te regelen. “Als de regering weigert hier werk van te maken, dan moet het parlement in actie komen”, zegt Kamerlid Jan Bertels. “Wie ziek wordt tijdens de coronacrisis moet dezelfde bescherming genieten als wie werkloos wordt. Dat is niet meer dan rechtvaardig.”

Die ziekte-uitkering bedraagt nu maximaal zestig procent van het brutoloon en gaat in na één maand ziekte. Het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) kon het afgelopen weekend geen reactie geven. (pl)