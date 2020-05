Magnette en Rousseau beginnen aan tweede gespreksronde

De socialistische voorzitters Paul Magnette (PS) en Conner Rousseau (SP.A) beginnen aan een tweede gespreksronde met de andere partijvoorzitters voor de vorming van een federale regering. In de eerste ronde hebben ze met iedereen een verkennend gesprek gevoerd. Nu willen ze hun bevindingen delen en voor elke partij een aantal specifieke punten bespreken. Het doel is eind juni regeringsonderhandelingen te kunnen starten onder leiding van een formateur. Die zou dan twee maanden later in principe premier moeten kunnen worden van een nieuwe, volwaardige regering.

In verschillende politieke debatprogramma’s reageerden de andere voorzitters positief op de gesprekken. Zowel Georges-Louis Bouchez (MR) als Egbert Lachaert, de nieuwe voorzitter van Open VLD, benadrukten het belang van een breed draagvlak. CD&V-voorzitter Joachim Coens wil zich niet langer vastpinnen op een regering met N-VA. Maar terwijl hij dat zei in De zevende dag benadrukte partijgenoot Pieter De Crem op de Franstalige televisie nog eens dat de volgende regering een meerderheid aan Vlaamse kant moet hebben, en dat N-VA er dus deel van moet uitmaken.(pl)