‘Frankenpenis’ zkt vrouw

oto’s van worstjes op de barbecue en een filmpje waarop hij een hotdog aan een reiger voedert. Dat soort flauwe grapjes post John Wayne Bobbitt (53) dezer dagen op Facebook. Met daartussen pro-Trump-posts en af toe een oproep om van zijn single-status af te geraken. Maar dames die zich geroepen voelen, lezen best even voort.

John Wayne Bobbitt en Lorena ­Gallo waren in 1993 wereldnieuws. Het koppel was dan een dik jaar ­getrouwd. Hij een soldaat in het Amerikaanse leger, zij werkte in een nagelsalon. Het ging niet goed: constant ruzies, verbaal én fysiek. Op 23 juni ging John Wayne zich bezatten met een vriend. Toen hij thuiskwam, zag hij op Lorena’s nachttafeltje een ­brochure liggen over hulp na verkrachting. John Wayne ging door het lint en sloeg zijn vrouw wakker.

Zij incasseerde en wachtte tot haar man sliep om in de keuken een pijnstiller te halen. Ze keerde terug met een keukenmes in de hand, schoof het laken opzij en sneed John Waynes ­geslacht eraf. Meteen daarna reed ze weg, met de penis in de hand.

John Wayne belde de hulpdiensten, die hem naar het ziekenhuis brachten. De spoedarts vroeg: “Waar is je penis?” Die lag ondertussen op een graspleintje vlak bij het nagelsalon waar Lorena werkte. Daar zat ze ondertussen alles op te biechten aan haar bazin/vriendin.

Hotdogdoos

Ze belde de politie, die met Lorena de penis ging zoeken. In een nachtwinkel haalden ze een zak ijs en – echt waar – een lege hotdogdoos om alles in te stoppen en naar het ziekenhuis te brengen. Daar hadden ze ondertussen een uroloog uit zijn bed gebeld om de penis weer aan te naaien.

Lorena Bobbitt/Gallo

“Na twee weken werd ik in het ziekenhuis wakker, met een erectie. Ik belde in mijn blijdschap meteen mijn moeder”, vertelde John Wayne aan het Amerikaanse tv-station ABC. Dat was een van de weinige details die hij nog niet verteld had.

Eerst probeerde John Wayne het in de pornowereld. Twee films draaide hij: John Wayne Uncut en Frankenpenis. “Ik ben die films gaan huren om met mijn eigen ogen te zien hoe succesvol mijn operatie was geweest. Ik twijfelde toch. Ik had al vaak afgesneden vingers weer gehecht, maar dit was toch anders”, zegt uroloog Jim Sehn in een vierdelige docuserie op Amazon Prime.

Na twee films was de nieuwigheid eraf en moest John Wayne elders ­emplooi zoeken. Hij werd zanger in de hardrockband Severed Parts (‘Afgesneden Delen’), maar dat werd geen succes. Ook zijn relaties – vaak met prostituees, want John Wayne was ondertussen ook chauffeur voor een bordeel in Las Vegas – liepen meer dan eens spaak.

John Wayne Bobbitt.

Toen John Wayne gewelddadig werd, trokken zijn liefjes naar de rechtbank en die sprak deze keer wél effectieve celstraffen uit – na de ­penisaffaire was Wayne nog vrijgesproken geweest voor huiselijk geweld. Zijn ex Lorena is trouwens ook nooit veroordeeld voor het afsnijden van de penis. Overmacht, oordeelde de overwegend vrouwelijke jury.

Alles vergeten

Lorena Gallo (sinds de scheiding ­gebruikt ze weer haar meisjesnaam) kreeg haar leven wel opnieuw op de rails. Ze is gehuwd, moeder van een 14-jarige dochter en leidt nu een organisatie voor misbruikte vrouwen. Van het voorval weet ze vandaag niets meer. “Ik was verdwaasd, niet meer mezelf. Daarom heeft het geen zin spijt te hebben. Je kan maar spijt ­hebben van iets wat je plande.”

John Wayne herinnert zich alles nog glashelder, maar heeft ondertussen zijn verhaal al zo vaak verteld dat niemand er nog geld voor wil geven. Hij werd dan maar huisschilder, trucker en koerier. Zes jaar geleden is hij tijdens een van die klussen van de baan gereden. Sindsdien krijgt hij een invaliditeitsuitkering.

Ondertussen blijft hij op zoek naar het immer wijzigende gsm-nummer van zijn ex Lorena. Eén keer had hij het beet. “Mijn dochter nam op en schold hem de huid vol”, zei Lorena aan ABC. “Ze had net de documentaire gezien en zo voor het eerst heel het verhaal gehoord. Mama, je bent een ontzettend sterke vrouw, zei ze. Er is dus toch nog iets moois gekomen uit iets gruwelijks.”