Trump sluit Amerikaanse grenzen voor wie uit Brazilië komt

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag de toegang tot de VS verboden voor wie van Brazilië komt. Brazilië is het meest bevolkte land in Latijns-Amerika en heeft na de VS het hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld. Wie in de voorbije veertien dagen in Brazilië geweest is wordt de toegang tot de VS ontzegd. Een uitzondering is voorzien voor onder meer Amerikaanse burgers en hun echtgenoten. Nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien zei aan CBS dat hij hoopt dat de maatregel tijdelijk is. “Maar omwille van de situatie in Brazilië gaan we alle nodige stappen zetten om het Amerikaanse volk te beschermen.” Volgens O’Brien is de maatregel nu gericht op Brazilië, maar bekijkt het Witte Huis ook de situatie in andere Latijns-Amerikaanse landen.