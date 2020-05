Kevin De Bruyne en co mogen weer trainen mét contact

Sinds 18 mei wordt er opnieuw in kleine groepjes getraind in Engeland Foto: Photo News

De Britse regering heeft maandag het licht op groen gezet voor ‘fase 2’ in de hervatting van sportcompetities. Dat wil zeggen dat trainingen met contact weer mogelijk zijn. Dat is goed nieuws voor de Premier League, die in de loop van juni opnieuw hoopt te starten.

“Deze nieuwe richtlijn vormt de laatste fase van een zorgvuldige terugkeer naar training voor topsporters”, vertelde Sportminister Nigel Huddleston. “Het is de bedoeling om het risico op blessures zo klein mogelijk te houden en tezelfdertijd de gezondheid van alle betrokken personen te beschermen.”

De Premier League ligt wegens de coronacrisis sinds midden maart stil. Clubs mogen sinds 18 mei wel weer trainen in kleine groepjes. Richard Masters, CEO van de Premier League, liet afgelopen vrijdag blijken dat hij hoopt dat de wedstrijden in de loop van juni kunnen hervatten, zonder fans.

De Bundesliga was twee weekends geleden de eerste Europese topcompetitie waar de bal opnieuw rolde. In Spanje hoopt de Liga 11 of 12 juni te hervatten. In andere landen, zoals België, Nederland en Frankrijk, werd er definitief een streep onder het seizoen getrokken.