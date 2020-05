15 jaar geleden: de onwaarschijnlijke remonte van Liverpool tegen AC Milan in de CL-finale: “Iconische voetbalavond”

‘Het mirakel van Istanboel’ of de ‘de comeback van de eeuw’: dag op dag 15 jaar geleden zorgde Liverpool voor één van de strafste remontes in het internationale topvoetbal. Bij een 3-0 achterstand in de Champions League-finale van 2005 tegen AC Milan gaf niemand nog een cent om de kansen van Liverpool. En tóch gebeurde het onmogelijke.

Aanvoerder Paolo Maldini bracht AC Milan al na een minuut 1-0 voor en voor de rust werd de score uitgediept tot 3-0 dankzij twee doelpunten van de Argentijnse aanvaller Hernan Crespo. Over en out voor de Reds leek het, maar in zes dolle minuten scoorde Liverpool drie keer na de rust in het Ataturk Stadion.

Steven Gerrard, Vladimir Smicer en Xabi Alonso vanop de stip zorgden voor de 3-3 eindstand. In de verlengingen werd niet meer gescoord en in de strafschoppenserie ontpopte doelman Jerzy Dudek zich tot de held van de Britten toen hij de allesbepalende strafschop van Andrij Sjevtsjenko stopte.

The night we made it 🏆🏆🏆🏆🏆



Just, WOW 😍 pic.twitter.com/2Ve7S6suCr — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 25, 2020

“Gelukzakken dat we er die avond bij waren”

Jamie Carragher en Xabi Alonso waren erbij toen Liverpool in 2005 triomfeerde. Ze kijken nog steeds vol ongeloof op die memorabele avond terug.

“We wonnen niet zomaar een Champions League-finale, we speelden een finale die iedereen zich tot op de dag van vandaag herinnert: dat maakt het zo bijzonder”, vertelt Carragher op de website van Liverpool. “We zijn gelukzakken dat we zoiets ongelooflijk hebben mogen meemaken.”

Xabi Alonso scoorde de gelijkmaker in twee tijden vanop de stip. In de rebound was de Spanjaard goed voor de 3-3, nadat doelman Dida zijn eerste poging stopte. Het was het debuutseizoen voor de middenvelder bij Liverpool, die net overkwam van Real Sociedad. “Mijn eerste CL-finale in mijn eerste jaar bij Liverpool: het voelde onwerkelijk aan”, vertelt hij. “Je weet dat je op dat moment deel gaat uitmaken van de geschiedenis van de club. Het was een iconische avond voor het voetbal.”