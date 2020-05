Catherine mocht winkel niet binnen met dochtertjes door ‘coronaregels’: “Ze vroegen huilend of dat kwam omdat papa overleden was”

Zaterdag is de Hasseltse Catherine Guisson de toegang ontzegd tot de Decathlon in Hasselt. Zij wilde er voor haar tweelingdochtertjes (9) elk een nieuwe fiets gaan kopen, maar volgens de winkel hadden er twéé ouders aanwezig moeten zijn. “Een foute interpretatie van de corona-veilgheidsmaatregelen”, aldus Catherine, wiens man eind vorig jaar overleed. De verontwaardigde moeder heeft klacht ingediend bij Unia.

“De meisjes vroegen me wenend of we niet binnen mochten omdat papa overleden was”, vertelt Catherine. “Ik ben docente verpleegkunde aan de PXL en weet heus wel wat we moeten doen. We ...