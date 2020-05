Besmette topadviseur Boris Johnson houdt zich niet aan quarantaine en maakt ritje van 400 kilometer met vrouw en kind

Dominic Cummings, topadviseur van Britse premier Boris Johnson en bezieler van de Brexit, ligt zwaar onder vuur. De man, die samen met zijn vrouw coronasymptomen had, heeft zich allesbehalve gehouden aan een quarantaineperiode.

Cummings reed 400 kilometer met zijn gezin naar zijn geboortestad Durham, dat onthulden The Guardian en de Daily Mirror afgelopen weekend. Uiterst vreemd voor de man die zélf de slogans van de strenge lockdownregels had gemaakt. Stay at home. Protect the NHS. Save lives.

Volgens Cummings handelde hij “redelijk en legaal”, maar daar denkt niet iedereen zo over. Verschillende conservatieven eisen zijn ontslag.

