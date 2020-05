“Wil er water uit de kraan blijven komen, moet er minder oppervlakte verhard worden.” Maar waar is die betonstop eigenlijk gebleven?

Voor het derde jaar op rij riskeert Vlaanderen grote droogteproblemen én watertekorten. Het schrikbeeld – geen water uit de kraan – werd dit weekend al realiteit in Overijse. “Willen we dit oplossen, moet er echt dringend minder oppervlakte worden verhard”, beklemtoont burgemeester Inge Lenseclaes (N-VA). Een betonstop, kortom. Maar waar is die gebleven?