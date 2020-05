Studentenplatform voert mailbombardement uit, tot ergernis van parlementsleden: “Dit is niet de verstandigste manier om actie te eisen”

Het studentenplatform ‘Geef ons een stem’ heeft maandagvoormiddag een ‘mailbombardement’ uitgevoerd bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het platform vraagt met zijn actie om de studenten van de hogescholen en universiteiten meer te betrekken in het beleid rond de coronacrisis. Sommige partijen, waaronder CD&V, SP.A, Open VLD en Vlaams Belang zijn intussen uit het bombardement gehaald omdat zij al een overleg hadden (of gepland hadden) met de studenten.

Het studentenplatform ‘Geef ons een stem’ vraagt al langer aandacht van de beleidsmakers om de studenten meer te betrekken bij het nemen van coronamaatregelen en het uitstippelen van de exitstrategie. Het platform lanceerde eerder al een onlinepetitie, maar schakelde maandag een versnelling hoger met een mailactie naar alle volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement. Onder het motto “Spam het parlement” konden via de actie automatisch mails gestuurd worden naar de parlementsleden.

Niet alle parlementsleden waren even opgezet met de actie. “Iedereen verdient stem in debat. Maar alle volksvertegenwoordigers spammen is niet echt verstandigste manier om die op te eisen”, tweette N-VA-parlementslid Lorin Parys. “Alle respect voor de boodschap van de studenten. Maar de mailactie is er één vanuit de Middeleeuwen. Dit irriteert ipv enthousiasmeert”, reageerde CD&V-parlementslid Tinne Rombouts op Twitter. Ook Filip Brusselmans (Vlaams Belang) noemt de actie “bedenkelijk”, maar hij zegt wel de bezorgdheid van de studenten te delen.

Iedereen verdient stem in debat. Maar alle volksvertegenwoordigers spammen is niet echt verstandigste manier om die op te eisen. pic.twitter.com/dKtb7PGAZ8 — lorinparys (@lorinparys123) May 25, 2020

Overleg

Intussen zijn bepaalde partijen uit het ‘mailbombardement’ gehaald. Het gaat om partijen zoals CD&V, Open VLD, Vlaams Belang en SP.A die al overlegd hebben met de studenten of nog overleg plannen.

Zo had de CD&V bijvoorbeeld dinsdag een overleg met de studenten voorzien. “Daarnaast hebben we regelmatig contact met de Vlaamse Vereniging voor Studenten”, zegt parlementslid Brecht Warnez. “Het is belangrijk om studenten sterker te maken en te ondersteunen waar nodig. Zo pleiten we al weken voor openbare studieruimtes zodat studenten in optimale omstandigheden kunnen studeren. Daarnaast is er een plan rond het mentaal welzijn van studenten in opmaak”, aldus Warnez.

Bovendien is volgens Warnez al tegemoet gekomen aan een aantal bezorgdheden van de studenten. Hij verwijst daarvoor naar de resolutie die vorige week werd goedgekeurd in de plenaire rond de kwijtschelding van bepaalde studentenkosten.