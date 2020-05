Negen arrestaties bij huiszoekingen in Kempens drugsdossier

Herentals / Herenthout / Westerlo / Borgerhout / Antwerpen / Scherpenheuvel-Zichem - In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de productie en de verkoop van drugs in de regio Herentals zijn maandagochtend in totaal twaalf huiszoekingen uitgevoerd, waarbij negen personen werden opgepakt. Dat meldt het Antwerpse parket. De huiszoekingen vonden plaats in Herentals zelf, maar ook Herenthout, Westerlo, Borgerhout, Antwerpen en Scherpenheuvel-Zichem. De verdachten zijn voornamelijk Albanezen.

Het onderzoek door de lokale recherche van de zone Neteland was al sinds vorig jaar aan de gang en bracht een Albanees netwerk in kaart dat zich bezighoudt met de verkoop van cocaïne en de teelt en verkoop van cannabis. In Herentals viel de politie maandag onder meer binnen in café Unico, dat vermoedelijk als ontmoetingsplaats voor de organisatie diende. De 29-jarige eigenaar van de zaak zou de spilfiguur van de organisatie zijn.

Op twee adressen in Herentals werd een grote som cash geld gevonden, goed voor in totaal 116.000 euro. Daarnaast vonden de speurders een plantage met 700 cannabisplanten in Zichem. De overige huiszoekingen leverden nog onder meer materialen op die kunnen gebruikt worden voor de bouw van cannabisplantages, 215 gram cocaïne, 75 gram marihuana, weegschalen en verpakkingsmateriaal en een aantal gsm’s.

De opgepakte verdachten zullen worden verhoord en vervolgens voor de onderzoeksrechter geleid.