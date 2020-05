Natuurpunt experimenteert om beschadigde bomen in De Liereman te redden

Oud-Turnhout - In natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout is beheerder Natuurpunt begonnen met een reddingsoperatie voor de meer dan honderd bomen die er dit weekend door een vandaal werden beschadigd. De natuurorganisatie probeert met verschillende experimentele technieken ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van de bomen worden gered van uitdroging.

Omdat in de schors van de bomen een diepe ring werd aangebracht, allicht met een kettingzaag, kunnen de bomen zonder hulp geen water meer naar boven trekken en dreigen ze dus af te sterven. “Enkele bomen zijn sowieso verloren omdat ze zelfs niet meer stabiel zijn”, zegt Sven Boets van Natuurpunt. “Op de andere hebben we zondag al plaklint en folie aangebracht zodat het vocht in de stam niet verdampt. We hebben er ook al enkele bijkomende behandeld door een verbinding met mos aan te brengen over de beschadiging.”

Natuurpunt wil vervolgens ook de kruinen van de beschadigde bomen beperkt snoeien. “Dat doen we om het verdampen van vocht via de bladeren te beperken”, zegt Boets. “We mogen dat echter ook niet te veel doen, want holtes in de kruin zorgen opnieuw voor meer verdamping door de wind. Tot slot kunnen we eventueel hars van dennen als een filter aanbrengen.”

Natuurpunt hoopt om alvast dit groeiseizoen - voor eiken is dat tot november - te overbruggen, in de hoop dat de bomen zich de komende jaren dan kunnen herstellen. “Eind dit jaar gaan we meer weten”, denkt Boets. “Allicht zal een aantal bomen tegen dan verloren blijken. Dan concentreren we ons voort op de bomen die wel nog overleven. Het zal in ieder geval een intensief en duur proces worden. We voeren daarover gesprekken met de gemeente, die eigenaar is.”