“Helft voertuigen rijdt met te lage bandenspanning”

Een op de twee voertuigen rijdt met banden die geen correcte spanning hebben. Ongeveer 15 procent rijdt met versleten rubbers, aldus een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring waarbij zowat vijfhonderd voertuigen werden gecheckt. “Dat is niet alleen slecht voor het milieu en de portemonnee, het is ronduit gevaarlijk”, aldus Touring maandag. De organisatie lanceert daarom samen met de internationale automobielfederatie FIA een nieuwe affichecampagne. Boegbeeld dit jaar is tennisser Rafaël Nadal.