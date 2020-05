Leverkusen-coach Bosz klaagt over hels wedstrijdritme: “Te veel matchen op korte tijd voor ons”

Peter Bosz, de trainer van Bayer Leverkusen heeft maandag op een persconferentie zijn beklag gedaan over het strakke wedstrijdschema in de Bundesliga. De kalender van Leverkusen zit overvol volgens de Nederlander, met 4 wedstrijden op 12 dagen.

“Het is goed dat we de wedstrijden kunnen opstapelen, maar in vergelijking met de andere ploegen, zijn wij wel diegene met de meeste matchen op een heel korte tijd”, zegt Bosz.

Leverkusen speelde zijn eerste wedstrijd sinds de herneming van het Duitse competitievoetbal op 18 mei tegen Werder Bremen om dan zaterdag tegen Mönchengladbach uit te komen. Dinsdag ontvangt Leverkusen Wolfsburg, vrijdag staat de trip naar Freiburg gepland. Goed voor vier wedstrijden op 12 dagen. “We gaan deze situatie goed onder controle moeten proberen houden als alle spelers wedstrijdfit moeten blijven.”

De Bundesliga ging op 16 mei opnieuw van start na twee maanden onderbreking. Het laatste weekend van juni wil de Duitse voetbalbond alle wedstrijden gespeeld hebben, zodat ook de finale van de Duitse beker op 4 juli kan doorgaan en de Europese competities niet in het gedrang komen.