Memphis Depay wil dit seizoen nog spelen: “Champions League-return tegen Juventus moet lukken”

Niet voor iedereen kwam het ongelegen dat de voetbalkalender helemaal door elkaar geschud werd. Lyon-aanvaller Memphis Depay (26) scheurde in december vorig jaar de kruisbanden van de knie, maar werkt nu hard aan een rentree. Mogelijk kan de Nederlandse international tegen Juventus in de Champions League zijn wederoptreden maken.

Voorzitter Jean-Michel Aulas kwam met deze bemoedigende boodschap naar buiten bij persagentschap AFP. De Ligue 1 werd net als bij ons vroegtijdig beëindigd, maar in de Champions League komt Lyon mogelijk nog in actie mits dat toernooi in de zomer alsnog wordt hervat. Aulas denkt dat Memphis in dat geval mee kan spelen in de terugmatch tegen Juventus, dat de heenwedstrijd in de achtste finale met 1-0 won.

“Zijn doel was om te spelen op het EK, maar dat is uitgesteld”, zegt de voorzitter van Lyon. “Memphis wil nu heel graag spelen in de return van de achtste finale tegen Juventus en mogelijk ook de kwartfinale en de Coupe de la Ligue-finale.”

Intussen zitten de contractonderhandelingen met de aanvaller wel vast. Depay weigerde onder meer om zijn contract te verlengen omdat Lyon niet zeker is van Europees voetbal volgend seizoen.

“Hij heeft me altijd verteld dat als het in het belang van ons beiden is, hij graag wil verlengen. Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, het uitgangspunt is onveranderd”, wist Aulas daarover nog te vertellen.