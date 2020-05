Bestuurder van Porsche maakt pijnlijke vergissing op Gentse parking

Gent - Op de parking van Brico Plan-It aan de Ghelamco Arena werden klanten maandagmiddag getrakteerd op een bizar zicht: een Porsche Panamera die een verdieping lager dreigde te vallen na een verkeerd manoeuvre.

Toen de chauffeur van de Porsche rond 12 uur wou vertrekken vanop de parking, begin hij een pijnlijke vergissing. In plaats van achteruit te rijden, schoot de wagen vooruit. De wagen vloog een tiental meter verder, over de stoep en door de balustrades. Waarna hij tot stilstand kwam, de ene helft in een grasperkje, de andere dreigde een verdieping lager te vallen. Daarnaast belandde een deel van de railing in zijn voorruit, op nog geen meter van de chauffeur.

De chauffeur had enorm veel geluk, hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Zijn wagen kon veilig getakeld worden door Depannage Lybaert. Het is hoe dan ook een dure vergissing, voor zo’n Porsche Panamera Hybrid betaal je minstens 117.000 euro.

Foto: IF

Foto: IF

