Parket bevestigt: elf personen aanwezig op “rustige barbecue met 8 man” met Dries Van Langenhove

De politie heeft donderdagavond elf personen aangetroffen op het lockdownfeestje waarop Dries Van Langenhove aanwezig was. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Het Kamerlid houdt het zelf op “een rustige barbecue met 8 man”.

De politie kreeg donderdagavond een melding binnen wegens geluidsoverlast in een pand aan de Wielewaalstraat in Gent, en stelde ter plaatse inbreuken vast op de coronamaatregelen. Dat erkent Van Langenhove maandag ook op sociale media. “Ik zat op een rustige barbecue met 8 man. De buurman heeft om 19:30 naar de politie gebeld omdat hij teveel volk zag. De politie is daarna langsgekomen. (...) Als Kamerlid heb ik voorbeeldfunctie en had ik naar huis moeten gaan toen ik zag dat er te veel volk was. Dat is niet gebeurd. Niet verstandig.”

Maar volgens het parket van Oost-Vlaanderen maandag waren er wel degelijk elf personen aanwezig in het huis. “Volgens de eerste vaststellingen was er een lockdownfeestje aan de gang waarbij elf personen aanwezig waren. Er werd met betrekking tot iedere aanwezige een proces-verbaal opgesteld wegens niet-naleving van de coronamaatregelen.”

Boete van 250 euro

Van Langenhove beweerde op Facebook in eerste instantie de boete van 250 euro ook meteen “braaf betaald te hebben”, een lijn die Vlaams Belang even later ook aanhield. “Dries ziet zijn fout in, en had vorige week onmiddellijk en zonder protest zijn boete al betaald.”

Even later paste Van Langenhove zijn relaas tegenover persagentschap Belga aan, en klonk het dat dat hij weliswaar bereid was om de boete ter plaatse te betalen, “maar dat dat niet kon”. Hij verzet zich evenwel niet tegen de boete, en geeft aan die te zullen betalen “van zodra hij een vraag tot overschrijving heeft ontvangen”. In zijn bericht op Facebook verving hij het woord “betaald” door “aanvaard”.