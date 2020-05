Van de pasgeboren baby die werd ontvoerd tot de babysitter die nooit bij haar zus aankwam: deze 13 kinderen zijn nog steeds vermist in ons land

Een getormenteerde vader, zo noemt Dirk Van Vanden Branden zichzelf. Zijn zoontje Liam was twee jaar toen hij in 1996 verdween. Tot op vandaag weet hij niet wat er toen gebeurd is. En hij is niet de enige ouder die al jaren op nieuws wacht over zijn of haar zoon of dochter. De cel Vermiste Personen van de federale politie heeft vandaag nog dertien dossiers van kinderverdwijningen open liggen, zegt Alain Remue van de federale politie op deze internationale dag van de vermiste kinderen.