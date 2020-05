AC Milan moet vrezen voor zware blessure van Zlatan Ibrahimovic

Geen geluk voor Zlatan Ibrahimovic. De 39-jarige spits van AC Milan moest de training staken en er wordt gevreesd voor een zware blessure.

Ibrahimovic kraakte een schot tijdens een oefenpartijtje op het einde van de training en bleef lange tijd op de grond liggen. Hij werd met een karretje afgevoerd en kwam na daarna hinkend uit de kleedkamer.

Volgens Sky Italia gaat het om een blessure aan de kuit, maar ook de achillespees van de Zweed zou geraakt zijn. Milan wacht verder onderzoek af voor het communiceert over de ernst van de blessure. Als de achillespees geraakt is, dreigt een lange onbeschikbaarheid voor de 39-jarige Ibrahimovic.

De Zweed trainde vorige maand in eigen land bij Hammarby IF, de club waar hij mede-eigenaar van is. Hij keerde terug naar Milaan om zich voor te bereiden op een mogelijke hervatting van de Serie A. De spits staat tot het einde van het seizoen onder contract bij AC Milan. Er is een optie om het contract met een jaar te verlengen, maar er waren al geruchten dat hij zijn carrière zou willen afsluiten bij Hammarby.