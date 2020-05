Buschauffeur in het ziekenhuis na slag van reiziger die weigert mondmasker te dragen

Maandagmiddagis een buschauffeur van De Lijn in het ziekenhuis beland nadat een passagier hem aanviel. De chauffeur zou de jongeman aangesproken hebben omdat die geen mondmasker droeg, waarna het tot onenigheid kwam tussen de twee.

Om 13.20 uur kreeg in een buschauffeur van De Lijn een slag in het gezicht tijdens zijn ronde. In de Koningin Fabiolastraat in Gullegem kwam het tot een onenigheid met een jongeman met een skateboard. Nadat hij een klap uitdeelde verdween hij met de noorderzon. Waarom hij uithaalde is nog onbekend. De buschauffeur had een gezwollen oog en werd ter plaatse verzorgd. Hij werd alsnog naar het ziekenhuis van Kortrijk overgebracht voor opvolging. De politie van de zone Grensleie is nog op zoek naar de dader.