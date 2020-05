Antwerpse schone als eerste Vlaamse Playmate op cover internationale Playboy

Edegem -

Angelique Preud’homme uit de Antwerpse gemeente Edegem gaat de geschiedenis in als allereerste Vlaamse playmate. De 23-jarige zorgkundige zal de cover van de internationale Playboy sieren. Angelique werd gekozen uit honderden kandidaten. Ze dook dit jaar ook op in Temptation Island als verleidster en is tevens de achterkleindochter van componist Armand Preud’homme, die de muziek voor het bekende Vlaamse lied Op de purperen heide schreef.