Zonnen op het strand van Blankenberge deze zomer? Alleen achter een windzeil en slechts plaats voor 10.000 man

Blankenberge - Wie deze zomer wil zonnen op het strand van Blankenberge, zal dat verplicht achter een windzeil moeten doen. Er worden ook maximum 10.000 personen toegelaten, amper één derde van de capaciteit op een echte topdag. “Niemand moet reserveren en iedereen is welkom, maar de regels volgen is verplicht”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Blankenberge heeft een duidelijk strandplan klaar dat een dagje zonnen in veilige omstandigheden moet laten verlopen. Concreet wordt het strand opgedeeld in vijf zones die onder toezicht staan van strandteams. De vrije stukken zacht zand wordt voorbehouden voor zonnebaders, op het hard zand is bewegen verplicht.

In totaal worden zo’n duizend windzeilen besteld die elke ochtend op het vrij stand geplaatst worden. Wie wil zonnen, mag dat enkel met de volledige bubbel bij zo’n windzeil. Over het hele strand worden maximum 10.000 personen toegelaten, een derde van het totale aantal mensen tijdens een echte topdag op het strand in Blankenberge.

“Wie niet aan zo’n windzeil zit, wordt gevraagd om zich te verplaatsen”, aldus burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Zonnen zonder windzeil is verboden. Wie over een eigen cabine beschikt, mag daar natuurlijk wel vrij zonnen. “Het gezond verstand primeert. Iedereen is welkom en we werken niet met reservaties, maar we vragen wel om de spelregels te respecteren.” In totaal worden honderd jobstudenten aangeworven om alles in goede banen te leiden. Wie niet naar de aanbevelingen van de strandteams luistert, krijgt te maken met de politie.

Ook voor de strandbars komt er een maximumcapaciteit, al verwacht het lokaal bestuur niet dat daar veel plaatsen zullen verloren gaan. Om de toestroom van mensen in goede banen te leiden wordt er ook gebruik gemaakt van ANPR-gegevens. Er zal ook om duidelijke afspraken met de NMBS gevraagd worden.