Michel Ballack begrijpt alle lof voor Virgil van Dijk niet: “Hij heeft geluk dat hij niet tegen Drogbea en Henry speelt”

Vincent Kompany noemt hem nu al de beste verdediger ooit in de Premier League, en veel analisten zien in Virgil van Dijk de beste verdediger van het moment. Maar oud-voetballer Michel Ballack snapt alle lof voor de Nederlander niet. “Hij heeft geluk dat hij niet in een andere generatie speelt”, aldus de Duitser.

Van Dijk maakt grote sier bij Liverpool. De centrale verdediger is een cruciale pion in de ploeg van trainer Jürgen Klopp, die de Champions League won en afstevende op de Premier League-titel. Daarnaast eindigde hij tweede in de verkiezing van de Ballon d’Or en werd hij verkozen tot Europees Speler van het Jaar.

Maar niet iedereen is fan, zo blijkt. De voormalige Duitse middenvelder Michel Ballack, ex-Chelsea en Bayern München, heeft het niet zo voor de Nederlander. Volgens hem ligt het feit dat Van Dijk uitblinkt vooral aan het gebrek aan wereldspitsen. “Van Dijk is zeer gelukkig dat hij in een tijdperk speelt waar hij geen last heeft van Didier Drogba, Frank Lampard, Alan Shearer, Thierry Henry, Wayne Rooney, Robin van Persie, Carlos Tévez, Emmanuel Adebayor, Diego Costa, en noem ze maar op”, zei Ballack bij The Mirror. “Geen wonder dat er mensen zijn die denken dat hij de beste Premier League-verdediger ooit is.”

De uitlatingen van Ballack deden stof opwaaien. Liverpool-legende Steve Nicol reageerde bitsig bij ESPN. “Als we het over fysieke capaciteiten hebben over het fysiek, maak je mij niet wijs dat hij niet zijn mannetje zou staan tegen Drogba. Het zouden geweldige duels zijn, maar Drogba zou niet over Van Dijk heenlopen. Bovendien is Van Dijk heel snel en goed met de bal aan de voet, dus ik ben erg benieuwd hoe die spitsen volgens Ballack zouden kunnen profiteren.

Eerder liet Vincent Kompany zich al uiterst lovend uit over Van Dijk. “Voor mij is hij nu al de beste Premier League-verdediger aller tijden. Het klinkt misschien een beetje raar, want hij doet nog niet zolang mee in de top. Maar wat Van Dijk in de afgelopen jaren heeft laten zien, maakt duidelijk dat als hij al eerder op het allerhoogste niveau had gespeeld, hij ook nog veel verder zou staan.”