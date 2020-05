Klopjacht in Amerika op moordlustige student (23): al twee dodelijke slachtoffers

De Amerikaanse politie houdt een klopjacht op de 23-jarige Peter Manfredonia. De student wordt verdacht van twee brutale moorden. Ook ontvoerde hij de vriendin van een van zijn slachtoffers.

De moordtocht van Manfredonia, die studeert aan de University of Connecticut, zou op vrijdag begonnen zijn, zo melden Amerikaanse media. Het eerste slachtoffer van de student, de 62-jarige Ted DeMers, zou om het leven gebracht zijn met een machete. De vrouw van Demers vertelt aan The Hartford Courant dat haar man en een oudere buurman op vrijdag een lift aanboden aan de gestrande Manfredonia. Die stond met zijn motorfiets langs de kant van de weg. “Het had iedereen kunnen zijn die hem een lift had aangeboden”, zei ze. “Het had ook de echtgenoot van een van mijn buren kunnen zijn, nu is het toevallig die van mij geweest.” Manfredonia verliet de plaats delict uiteindelijk op zijn eigen voertuig.

Later op die dag zou de student hebben ingebroken bij een willekeurige woning om drie jachtgeweren, een pistool en een truck buit te maken. Het gestolen voertuig werd zondag omstreeks 06.45 uur lokale tijd gevonden in de buurt van het Osbornedale State Park. Met de wapens in zijn bezit zou Manfredonia naar het huis van een vriend, de 23-jarige Nicholas Eisele, getrokken zijn. Daar bracht hij Eisele om het leven en nam vervolgens diens wagen om er van door te gaan. Dat deed hij niet alleen: Manfredonia ontvoerde daarbij de vriendin van zijn slachtoffer. De wagen én de vriendin werden later die dag teruggevonden in New Jersey bij de grens van Pennsylvania. Het meisje was ongedeerd.

Opvallend: op zijn sociale mediakanalen zijn vaak boodschappen van liefde en verdraagzaamheid te lezen. In het verleden sprak de moordlustige student zich zelfs fel uit tegen wapengeweld. In een post op zijn Instagramaccount schrijft hij in februari van 2018 nog het volgende over school shootings: “Ze zijn een epidemie die het geweldige land waarin wij leven teistert. Het is triest dat een kind zich onveilig moet voelen op zijn of haar school.”