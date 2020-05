“Waarom auto’s niet 15 kilometer per uur laten rijden?”: fietsprofessor Marco te Brömmelstroet predikt de revolutie

Hij is fan van Formule 1, maar vindt dat auto’s net zo goed maar 15 kilometer per uur kunnen rijden. Marco te Brömmelstroet is de Amsterdamse fietsprofessor. Hij heeft net een nieuw boek uit, waarin hij de term verkeer wil herdefiniëren. “In de jaren 20 van vorige eeuw was de straat een plek voor ontmoeting, handel, spel. En toen kwam de auto. Nu, honderd jaar later, moeten we ons opnieuw de vraag stellen: van wie is de straat?”