Grappenmaker zet Rosse Buurten in plaats van Ros Beiaard op programmatie TV Oost: “Met een beetje gevoel voor humor kan je hier wel om lachen”

Appels / Dendermonde - Wie voor zijn digitale tv een abonnement heeft bij Proximus zal het misschien gemerkt hebben: de programmatie van TV Oost werd aangepast. De voorbije zondag zou geen Ros Beiaardspecial, maar wel de Rosse Buurtenstoet uitgezonden worden. “Als je een beetje gevoel voor humor hebt kan je om zo ’n stunt wel lachen”, zegt hoofdredacteur Stavros Van Halewyck. “Het was wel degelijk de Ros Beiaardspecial rond de ommegang van tien jaar geleden die op antenne is gegaan. En ik denk niet dat er wegens het programmaschema minder mensen hebben gekeken.”

De actie werd nog niet opgeëist. “Uit welke hoek het komt, weten we voorlopig niet. Het moet iemand zijn die toegang heeft tot de systemen van Proximus, want de bestanden voor de programmatie die wij hebben doorgestuurd klopten. Het is nooit eerder bij een andere zender gebeurd, ook niet bij ons. Normaal zouden we dit jaar de volledige stoet uitgezonden hebben, we weten nu dus wat er volgend jaar kan gebeuren. En aan wie er aanstoot aan genomen heeft, bieden we onze excuses aan.”