Ophef om druk bijgewoonde poolparty en straatfeesten in VS

In de Verenigde Staten vierden ze dit weekend Memorial Day: elke laatste maandag van mei herdenken ze alle overleden militairen uit de Burgeroorlog van 1861 tot 1865. De vrije maandag betekent ook dat er traditioneel stevig gefeest wordt het weekend voor de feestdag. Dat was dit jaar niet anders, ondanks de coronacrisis in het land die al aan bijna 100.000 mensen het leven kostte. Er is nu heel wat ophef ontstaan door beelden van honderden mensen die opeengepakt vieren zonder aandacht te besteden aan de maatregelen tegen corona.