Dat was nipt! Looprecord Thibau Nys sneuvelt in De container cup, maar komt niet op naam van Dylan Borlée

Op twee afleveringen van het einde heeft De container cup een nieuwe snelste loper. En verrassend genoeg was het niet sprinter Dylan Borlée, maar Rode Duivel Dennis Praet die erin slaagde om de toptijd van Thibau Nys te vloeren. Maar het was bijzonder nipt. Praet was amper 71 honderdsten van een seconde sneller dan Nys junior.

Met een tijd van 4 minuten, 29 seconden en 18 honderdsten over 1.500 meter is Dennis Praet de nieuwe loopkoning van de container. En de begenadigde middenvelder van Leicester City maakte nadien nog meer indruk. Zijn afslag van 153 meter was bijvoorbeeld de tweede beste golfprestatie tot nu toe na Arthur Van Doren (156 meter). En Praet zette ook de vierde chrono van alle deelnemers op de roeimachine neer. Zo stond de voormalige Gouden Schoen na zes van de zeven proeven nog virtueel aan de leiding, maar zijn voorsprong op Greg Van Avermaet bedroeg slechts iets meer dan tien seconden. Te weinig om de olympische kampioen af te houden op de fiets. Uiteindelijk moest hij ook Oliver Naesen en Tim Brys nog drie seconden laten voorgaan in het eindklassement. Maar met een voorlopige vierde plaats hoeft Praet zich niet te schamen.

Dylan is de rapste Borlée

Geen topchrono in het lopen dus voor Dylan Borlée, die op de 1.500 meter uiteindelijk op vier seconden van Praet strandde. Net zoals zijn broers eerder vorige week gaf de jongste Borlée de indruk dat hij zich inhield op de loopband. En net zoals Kevin en Jonathan presteerde ook Dylan uitstekend aan de monkeybars (66) en aan de benchpress (90 kilogram). Maar ging het minder goed bij de andere vier proeven. Met een tijd van 10:45:01 komt Dylan voorlopig op de twaalfde plaats terecht. Netjes tussen zijn broers Jonathan (10:30:32) en Kevin (11:17:65). Conclusie van de broederstrijd: Dylan is de snelste Borlée op de loopband, Jonathan is de meest complete atleet van de drie sprintbroers.

Tussenstand bij de topsporters

1. Greg Van Avermaet: 09:20:30

2. Oliver Naesen: 09:48:40

3. Tim Brys: 09:48:43

4. Dennis Praet: 09:51:81

5. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

6. Victor Campenaerts: 10:05:43

7. Thibau Nys: 10: 11:21

8. Toon Aerts: 10:13:44

9. Simon Mignolet: 10:16:11

10. Jonathan Borlée: 10:30:32

11. Bart Swings: 10:32:03

12. Dylan Borlée: 10:45:01

13. Thomas Briels: 10:54:48

14. Thomas De Gendt: 10:58:88

15. Yves Lampaert: 11:01:49

16. Remco Evenepoel: 11:08:04

17. Kevin Borlée: 11:17:65

18. Arthur Van Doren: 11:20:92

19. Hanne Claes: 12:06:19

20. Jolien D’Hoore: 12:28:82

21. Pieter Timmers: 12:34:68

22. Hans Vanaken: 12:37:45

23. Fanny Lecluyse: 13:42:81

24. Kirsten Flipkens: 13:57:77

25. Kim Mestdagh: 14:27:49

26. Jaouad Achab: 15:07:17

27. Tessa Wullaert: 15:17:57

28. Nina Sterckx: 16:43:55