Kaartje aangekomen, maar de 50 euro van oma is verdwenen: “Stuur geen geld op via gewone post”

Oosterzele -

Een vrouw uit het Oost-Vlaamse Oosterzele heeft een klacht ingediend bij de politie omdat het verjaardagskaartje dat haar dochter van haar oma had gekregen subtiel was opengescheurd. Het geld dat erin zat, was verdwenen. Ze wil anderen waarschuwen, want bij gebrek aan bezoek tijdens de coronacrisis zullen er wel vaker biljetten meegestuurd als er iemand jarig is.