Samen in de klas, nu samen naar de ruimte: “Ik denk dat véél mensen dit met hun beste vriend zouden willen doen”

Corona of niet, woensdag wordt een hoogdag in de geschiedenis van de Amerikaanse ruimtevaart. Voor het eerst sinds het debuut van de spaceshuttle in 1981 lanceert de VS een gloednieuw bemand ruimteschip: de Crew Dragon-capsule van SpaceX. Astronauten én boezemvrienden Bob Behnken (49) en Doug Hurley (53) reizen samen naar het ISS. “Ik denk dat véél mensen dit met hun beste vriend zouden willen doen.”