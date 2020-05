Ben Weyts (N-VA) wil afstandsregels op school versoepelen: “Groot struikelblok”

Ben Weyts (N-VA) wil de afstandsregels op scholen versoepelen. “De vier vierkante meter is een groot struikelblok”, zegt hij. De minister van Onderwijs zal samen met de GEES en de collega-ministers van de Franse en Duitstalige Gemeenschap bekijken of die regel aangepast kan worden.

“We willen zoveel mogelijk leerlingen terug naar school halen. Dat moet veilig én doenbaar zijn. We hebben de voorschriften al op een paar belangrijke punten kunnen aanpassen, om het doenbaar te houden voor de scholen”, laat Weyts weten aan onze redactie. “Maar ik besef heel goed dat de heropening van de scholen op praktisch gebied nog altijd een huzarenstuk blijft. Zo is de 4 m² per leerling voor sommige scholen een groot struikelblok. Samen met de GEES en mijn collega-ministers van de Franse en Duitstalige Gemeenschap bekijk ik of we ook op dat punt niet enige versoepeling kunnen krijgen. We doen het maximaal mogelijke om het maximaal veilig en maximaal mogelijk te houden.”

Ook op Facebook geeft de onderwijsminister meer duiding bij de heropening van de scholen. “Dit vraagt het uiterste van iedereen”, zo schrijft hij. “In de gegeven omstandigheden zoeken we met veel voelen en tasten de best mogelijke oplossingen – maar die zijn nooit ideaal.” Volgens Weyts is het voor veel scholen nog moeilijk om meerdere leerjaren te ontvangen. “De scholen die meer leerjaren kunnen heropenen geven we nu wat meer ruimte. We kunnen die scholen niet afremmen omdat er ook nog andere scholen zijn, waar een volledige heropening helaas niet onmiddellijk mogelijk is – bijvoorbeeld omdat de infrastructuur ongeschikt is, omdat er te veel afwezigheden zijn of omdat de lokale besturen onvoldoende ondersteunen.”

Lees hier het volledige Facebook-bericht: