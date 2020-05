“Rustige barbecue ” met Dries Van Langenhove was zwembadfeestje met 11 man: politie moest ’s avond laat over poort klimmen

Gent - De “rustige barbecue” met acht genodigden waar Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) naar eigen zeggen vorige donderdag aanwezig was, was in werkelijkheid een zwembadfeestje met elf aanwezigen. De Gentse politie legde de bijeenkomst stil na een klacht over lawaaihinder. De elf feestvierders kregen een boete van 250 euro. Vlaams Belang liet weten dat Van Langenhove de boete meteen had betaald, maar ook dat klopt niet.

De organisator van het feestje donderdagavond in de Gentse Wielwaalstraat wist dat hij mogelijk de regels zou overtreden. En dat hij in coronatijden op zijn hoede moest zijn voor pottenkijkers omdat er een prominente gast kwam, met name Dries Van Langenhove. Dat bevestigt iemand die ’s middags meehielp met het reinigen van het water en het plaatsen van de strandstoelen. “We hebben die stoelen meters uit elkaar gezet”, vertelt hij. “Want de jongeman in kwestie wilde absoluut gedoe vermijden. Zijn intenties leken zeker nobel.”

Het huis waar het feestje plaatsvond, staat leeg en wordt door de nieuwe eigenaar binnenkort afgebroken. De zoon nodigde enkele vrienden uit om samen te genieten in en rond het zwembad en naast de barbecue. “Ik had ’s namiddags niet het gevoel dat er veel volk uitgenodigd werd”, vertelt de man. “Er stond zeker geen grootse party gepland. Maar ik kan mij voorstellen dat iemand als Van Langenhove wel wat volk trekt als de barbecue wordt aangestoken en er eventueel gezwommen kan worden. Vermoedelijk is er die avond druppelsgewijs volk gearriveerd.”

Van Langenhove zegt dat hij niet wist dat er “meer dan vier man” aanwezig zou zijn, toen hij van Opwijk naar Gent reed. Toen ik dat zag, had ik eigenlijk naar huis moeten gaan. Dat niet doen, was fout, gezien mijn voorbeeldfunctie.”

Over de toegangspoort

Een studente uit de buurt verklaart dat er de hele namiddag lawaai was en dat er laat op de avond meerdere politiecombi’s ter plaatse kwamen. Zij situeert de aankomst van de politie na 23 uur. Ze spreekt het federaal parlementslid daarmee tegen. Die verklaarde maandagmiddag op VTM en op sociale media dat de oproep naar de politie al om 19.30 uur gebeurde. Ook een andere buur spreekt van “rond middernacht.” Een overbuur verklaart ook dat er zoveel lawaai was dat enkele agenten over de toegangspoort moesten kruipen.

“Lockdownfeestje”

Hun versies lijken die van Dries Van Langenhove, die zelf over “een rustige barbecue” sprak enigszins tegen te spreken. Volgens onze informatie was het een notaris in de straat die vroeg wou gaan slapen die de politie belde. Het gerecht spreekt van “een melding wegens geluidsoverlast en elf personen de werden aangetroffen op een lockdownfeestje”. Eerder op de dag hield Van Langenhove het op “acht aanwezigen.”

“Het waren er acht”, zegt Van Langenhove aan de telefoon, zich druk makend over de discussie over dat exacte aantal en het uitlekken van zijn overtreding in onze krant. “Ik begrijp niet waar het Gentse parket dat haalt.” Over wat de precieze aanleiding was voor de oproep, wil hij niet uitweiden. “Maar het was zeker niet iets substantieels erg om 19.30 uur.” Een ding is duidelijk: het Kamerlid heeft het helemaal gehad met de hele “totaal onnodige” heisa die hem “een hele dag achtervolgde”.

Elf nog te betalen boetes

De politie stelde laat op de avond een proces-verbaal op. Alle elf aanwezigen kregen te horen dat ze een minnelijke boete van 250 euro moeten betalen “wegens het niet naleven van de coronamaatregelen”. Op geen enkel moment verschool Van Langenhove zich achter zijn parlementaire onschendbaarheid. Hij zegt ook zelf die boete te aanvaarden. “Ik heb dat zo ook uitdrukkelijk op het proces-verbaal laten noteren.”

Vlaams Belang verklaarde maandag in eerste instantie dat het parlementslid die boete “onmiddellijk en zonder protest heeft betaald”. Dat klopt niet, omdat het voorstel tot betaling eerstdaags in de bus valt. Van Langenhove zegt dat hij de inbreuk niet betwist en de onmiddellijke inning zal betalen “zodra een betaling wordt voorgesteld”. Als hij de boete betaalt, is de zaak van de baan. “Tot dan zijn de onderzoeken lopende”, zegt het Oost-Vlaamse gerecht. “Er is in deze dossiers nog geen eindbeslissing genomen.”