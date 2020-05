Ook in Nederland dreigt juridische strijd over einde competitie: AZ en Utrecht trekken naar UEFA

Terwijl in België Waasland-Beveren alle juridische middelen wil uitputten om de degradatie af te wenden, barst er ook in Nederland een strijd los over de beslissing over het einde van de competitie. AZ wil via de UEFA de eerste plaats en het bijhorende rechtstreeks ticket voor de Champions League opeisen. Ook Utrecht trekt naar de Europese voetbalbond, om zijn Europa League-ticket te claimen.

Terwijl in de Jupiler Pro League Club Brugge tot kampioen werd uitgeroepen, besliste de Nederlandse voetbalbond KNVB om geen kampioen uit te roepen. Bijgevolg werden er ook geen degradanten en promovendi aangeduid. De bekerfinale werd eveneens geannuleerd en de Europese tickets werden verdeeld op basis van de stand.

En daar knelt het schoentje. Utrecht, dat zich had gekwalificeerd voor de bekerfinale, is razend. Het ziet zijn Europese ticket door de neus geboord, terwijl het als nummer zes in de stand amper drie punten achter had op nummer vijf Willem II. En dat met een match minder gespeeld. Utrecht trekt nu dan ook alles in de kast om zijn Europese ticket op te eisen, het leverde maandag een dossier in bij de UEFA. Utrecht claimt dat de KNVB er niet alles aan gedaan heeft om de bekerfinale en/of de rest van de competitie te laten doorgaan, nochtans een UEFA-guideline. De club wilde de bekerfinale zelfs in het buitenland afhaspelen, om dat de Nederlandse overheid voetbalwedstrijden tot 1 september wil verbieden.

Utrecht, in het zwart, vindt dat het meer recht heeft op een Europees ticket dan Willem II. Foto: Toin Damen

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, nam Utrecht bovendien simulatiebureau Hypercube onder de arm. Dat berekende dat de kansen van Utrecht op Europa 58 procent waren, die van Willem II slechts 21 procent. Clubadvocaten Frans de Weger en Jeroen Bedaux laten de deur ook nog op een kier voor een sportieve oplossing. “Als de UEFA stelt dat de Europese voorrondes al in augustus moeten beginnen, dan zal de KNVB misschien wel in beweging komen om clubs voor 1 september wedstrijden te laten kunnen spelen. En dan kan er dus ook een bekerfinale gespeeld worden”, klinkt het bij AD.

Brief van AZ

De UEFA gaat zijn handen vol hebben met het Nederlandse voetbal, want het magazine Quote weet dat ook AZ een procedure bij de UEFA heeft opgestart. De club uit Alkmaar beëindigde het seizoen met evenveel punten en evenveel gewonnen matchen als Ajax, maar stond door een minder doelpuntensaldo (+45 voor Ajax tegenover +37 voor AZ) op een tweede plek. Door de beslissing van de KNVB is AZ veroordeeld tot de voorronde van de Champions League, en dat vindt het niet kunnen.

In een brief aan de UEFA, die Quote kon inlezen, zegt AZ dat het doelpuntensaldo “geen objectieve maatstaf” is en ruimte biedt aan een “subjectieve interpretatie”. De club uit Alkmaar claimt dat de onderlinge duels een betere maatstaf zijn. Geen wonder, want AZ pakte zes op zes Ajax. Daarbij wordt verwezen naar Frankrijk, waar OGC Nice boven Stade de Reims werd gerangschikt op basis van onderlinge duels.

Op het verdicht in beide dossiers is het nog even wachten.