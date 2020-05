Hoe contactonderzoekers hun dagen vullen: nog geen anderhalve telefoon per dag

Iedere dag zijn er 450 contactonderzoekers aan de slag en samen doen die amper 600 telefoontjes. Omgerekend is dat nog geen anderhalve telefoon per dag. De cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigen nu ook wat al een week gefluisterd wordt: contact tracing is een maat voor niets. Om snel meer telefoons te kunnen doen, stellen de mutualiteiten hun gegevens nu ter beschikking van de overheid.