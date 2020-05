Artificiële intelligentie controleert of spoorarbeiders mondmasker (goed) dragen

Infrabel, dat de spoorweginfrastructuur beheert, schakelt artificiële intelligentie in om te controleren of werknemers hun mondmasker goed dragen én voldoende afstand houden. In het eerste geval scant een camera Infrabel-werknemers die bijvoorbeeld een onderhoudsatelier binnenstappen. “De camera kan zowel op frontale als laterale beelden controleren of iemand een mondmasker draagt. Er kan zelfs worden nagegaan of het masker goed wordt gedragen, of zowel mond én neus zijn bedekt door het masker.” Is dat niet het geval, weerklinkt er een waarschuwingssignaal.

Dezelfde technologie – waarmee na een testfase al minstens vijf gebouwen worden uitgerust – wordt ook gebruikt om in refters van Infrabel te controleren of er niet te veel mensen aanwezig zijn in die ruimte en of ze voldoende afstand van elkaar houden. Ook hier moet een waarschuwingssignaal mensen ertoe aanzetten zich voorzichtiger op te stellen.

Infrabel beklemtoont dat er geen beelden worden bijgehouden, en dat werknemers ook niet geïdentificeerd worden.