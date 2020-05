Johan Terryn verloor zijn vader tijdens lockdown en maakt podcast over rouwen: “De vraag is of sommige offers niet te groot zijn geweest”

Midden april verloor Johan Terryn (51) zijn vader. Niet aan corona, maar wel in tijden van lockdown en van zeer beperkt afscheid nemen. Van rouwen zonder koffietafel, maar met mondmasker en op anderhalve meter afstand. In de podcast ‘Het uur blauw’ verzamelt hij de verhalen van mensen die ook nu een dierbare hebben moeten afgeven. “Ik heb mijn moeder nog steeds niet mogen vastpakken. Eigenlijk is dat onmenselijk.”