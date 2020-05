Felice Mazzu voelt zich weer kiplekker: “Union heeft alles om mij gelukkig te maken”

Felice Mazzu (54) werd gisteren officieel voorgesteld als de nieuwe trainer van 1B-club Union met een virtuele persconferentie. Maar ook voor de camera was de Italo-Belg gewoon zichzelf. “Een stap terug? Ik weet dat mensen dat zeggen, maar dat laat me koud.”

Mazzu moet dus niet opnieuw lessen lichamelijke opvoeding gaan geven, maar gaat met veel ambities zijn nieuwe uitdaging aan in 1B. Hij kon ook naar Standard, maar koos bewust voor Union. “Het was simpel. Union is een club die absoluut hogerop wil en die veel uitgesproken ambitie heeft. Ze hebben me de positieve energie gegeven om te slagen in mijn opdracht. Het enige doel van de club is om te promoveren naar 1A. En met haar supporters, geschiedenis en ambitie en de kwaliteit van de kern zijn alle parameters aanwezig voor mij om hier gelukkig te worden.”

Twee jaar na zijn overname vindt de steenrijke Engelse eigenaar Tony Bloom – die ook Brighton & Hove bezit – het dus tijd om te oogsten. Daarom had Union een trainer nodig die het klappen van de zweep kent. Mazzu begon zijn trainersloopbaan onderaan de ladder, maar klom stapsgewijs op. Na passages bij Marchiennoise, RCS Brainois, Léopold Ukkel en Tubeke belandde hij in 2010 bij White Star Woluwe. Met de Brusselse club promoveerde hij van derde naar tweede klasse. Daar plukte Charleroi hem in de zomer van 2013 weg. Met de Zebra’s haalde hij meermaals Play-off 1 en bereikte hij Europees voetbal. Bij Genk liep het vorig seizoen minder, met een ontslag in november tot gevolg.

Foto: BELGA

“Ik heb geen spijt van Genk”, stelde Mazzu. “Ik ben net zo gelukkig nu als in juni 2019. Een stap terug? Ik weet dat mensen dat zeggen, maar dat laat me koud. Het belangrijkste is dat de club met mij wil werken. Ik wilde dat mensen mij wilden. Over Standard wil ik niet meer praten. Ik zit hier bij een club die mij volledig vertrouwt en veel respect voor mij heeft. Ik ging dan ook niet over één nacht ijs. In een periode als deze kan je als werkloze trainer wel eens ongeduldig worden, maar ik heb dit niet ineens beslist. Ik ben op mijn gevoel afgegaan.”

Welke druk?

Mazzu tekende voor één seizoen bij de Brusselse club, maar blijft automatisch in dienst als hij de promotie naar 1A kan afdwingen. Wordt de druk dan niet enorm komend seizoen? “Ach, ik werd de voorbije periode onder druk gezet door mijn vrouw om te gaan tuinieren. Dat is nog wel wat anders dan hier. (lacht) Natuurlijk zal er druk zijn, maar niet meer of minder dan wanneer je voor een plek in de top zes speelt of tegen de degradatie vecht. Daarmee moet je als trainer kunnen omgaan.”

En de Italo-Belg wil niet weten van gelach omtrent 1B. Mazzu weet namelijk dat de helft van alle clubs aast op de titel en promotie naar 1A. “Het is een heel moeilijke competitie, veel moeilijker dan iedereen denkt. Je hebt nood aan een degelijke tactiek en aan professionaliteit, wat Union ook bezit. Je speelt ook vier wedstrijden tegen hetzelfde team. Ik ben wel blij dat de regels weer veranderd zijn. Geen periodetitels meer en gewoon de meest constante ploeg die zal promoveren. Dat is de meest coherente formule.”

Foto: Photo New