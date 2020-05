Kameroense voetballer Joseph Bouasse (ex-AS Roma) overlijdt op 21-jarige leeftijd aan hartaanval

De Kameroense voetballer Joseph Bouasse is zondagavond aan de gevolgen van een hartaanval overleden. Dat meldt zijn jeugdclub AS Roma. De middenvelder was amper 21 jaar jong.

Bouasse kwam in 2015 als vluchteling en slachtoffer van mensenhandelaars in Italië terecht. AS Roma merkte hem op bij een vluchtelingenploegje en nam hem in zijn jeugd op. Tot de A-kern van Roma zou Bouasse het nooit schoppen. Na een weinig succesvolle uitleenbeurt aan tweedeklasser Vicenza werd zijn verblijf bij Roma niet verlengd. Sinds 2018 zat Bouasse zonder ploeg, maar in februari vond hij onderdak bij de Roemeense tweedeklasser FC Universitatea Cluj. Zijn debuut heeft hij er door de coronacrisis niet kunnen maken.

Bij AS Roma kende Bouasse Radja Nainggolan. “Dit is verschrikkelijk nieuws”, reageerde de voormalige Rode Duivel aangeslagen op Instagram. “Hij was nog zo jong, met nog een heel leven voor zich.”