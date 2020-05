Horeca en filmzalen heropenen deze week al in Luxemburg

Luxemburg versoepelt zijn maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Al gaan die nog iets verder dan in ons land, zo mogen deze week de terrasjes al opnieuw open.

Vanaf woensdag mag men weer plaatsnemen op terrasjes, zo maakte premier Xavier Bettel maandag op een persconferentie bekend.

Vrijdag mogen cafés, restaurants en filmzalen hun deuren weer opneemen. Steeds dient evenwel social distancing en dragen van een mondmasker gerespecteerd te worden.

Elke tafel mag niet meer dan vier bezoekers ontvangen, tenzij het gezinnen zijn met meer dan vier. Maar ze moeten dan weer onder hetzelfde dak wonen. Alle etablissementen moeten ten laatste om middernacht sluiten.

Fitnesscentra mogen ook heropenen, maar welnesscentra en speeltuinen voor kinderen niet. Beurzen blijven taboe.

Anderzijds mogen evenementen met niet meer dan twintig mensen, zoals religieuze ceremonies, ook weer, mits de afstandsregel van twee meter en een mondkapje.

“Het is een grote stap die wij zetten. Het is een opening die we ons kunnen veroorloven gezien de situatie en de cijfers. Wij hebben vertrouwen gezien de lessen die wij hebben kunnen trekken”, zei de Luxemburgse eerste minister. “Maar het virus is nog niet weg, het virus is er nog steeds”, voegde hij eraan toe.

Maandag is slechts een nieuwe infectie in het Groothertogdom opgetekend, terwijl er nog vier patiënten in de intensieve zorg vertoeven. In totaal zijn 3.993 mensen besmet geraakt, van wie 110 dit niet hebben overleefd. Er zijn al 68.107 mensen getest.