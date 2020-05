De Bundesliga is weer volop bezig, zij het in lege stadions. Een rare ervaring die niet bij elke voetballiefhebber in de smaak valt. Eleven Sports - dat in België de uitzendrechten van de Duitse competitie heeft - schiet daarom te hulp. Voortaan bieden ze bij verschillende wedstrijden de mogelijkheid om met toegevoegd geluid van fans te kijken.