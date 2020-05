OHL mag promotieduel thuis spelen (maar heeft geen ploeg meer)

OHL mag op 1 of 2 augustus de return van de promotiefinale in eigen huis afwerken, maar met welke ploeg? Bijna de helft van de spelers is volgende maand einde contract. En als het van tegenstander Beerschot afhangt, dat naar de FIFA verwijst, mogen de Leuvenaars ook geen nieuwe spelers opstellen.

OH Leuven heeft een eerste hindernis richting eerste klasse genomen. Na overleg met Beerschot werd beslist dat de return van de promotiefinale op 1 of 2 augustus in Leuven plaatsvindt. De datum is dramatisch – mogelijk een week voor de start van het nieuwe seizoen – en de fans zijn niet welkom vanwege het coronavirus. Maar dat de match in eigen huis gespeeld wordt, vergroot lichtjes de kans om de 1-0-achterstand op te halen. Er is echter nog een ander – groot – probleem. Want welk elftal gaat coach Vincent Euvrard in godsnaam opstellen?

U moet weten: bij Beerschot zijn er amper twee spelers van wie het contract eind juni afloopt: Aloé, een bankzitter, en huurling Seigers, die bijna het hele seizoen out was. De ploeg blijft dus intact en zal hier en daar worden versterkt. Het lijstje bij OHL is zoveel langer. Zijn op 1 juli einde contract: Van Hyfte, Kotysch, Hubert, Duplus, Keet, Aguemon, Croizet, Mbombo en huurlingen Sowah, Van den Bergh en Perbet. Bijna allemaal basispionnen of belangrijke invallers. Bovendien heeft doelman Henkinet al getekend bij Standard.

Veel blijft er dus niet over van de ploeg die begin maart de heenmatch afwerkte. Bij OHL beseffen ze ook dat ze die aflopende contracten niet tot begin augustus gaan kunnen verlengen. Welke spelers zouden daar trouwens mee akkoord gaan? Iedereen wil zekerheid en dus een échte verlenging of een nieuwe werkgever. Wat alles nóg complexer maakt: er zijn spelers die een clausule hebben waarbij hun contract automatisch wordt verlengd in geval van promotie. Maar aangezien hun contract nu al afloopt vooraleer de promotiefinale plaatsvindt, vervallen die clausules in principe.

Juridisch vacuüm

OHL deed daarover nog navraag bij experts, maar het bestuur weet wat gedaan. Het moet rond de tafel gaan met de spelers die het absoluut tóch nog wil houden, om wat automatismen over te houden. En het moet zo snel mogelijk inkopen – ook met het oog op 1A, om daar niet af te gaan. Dankzij de Thaise eigenaar zijn de middelen er wel. Alleen: Beerschot betwist nu dat de promotiefinale kan worden gespeeld met nieuwe spelerskernen. In de Algemene Vergadering van de Pro League werd er gestemd om dat wél toe te laten – ook voor de bekerfinale – en het bondsreglement zou daarvoor worden aangepast. Maar volgens Beerschot kan dat niet. Het verwijst naar de reglementen van de FIFA en stelt dat je uitgestelde duels moet afwerken met de kernen van het betrokken seizoen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat OHL straks dubbel gedwarsboomd wordt, maar noch de Pro League noch de voetbalbond kon gisteravond uitsluitsel geven. Er is dus nog een juridisch vacuüm. “En dat bezorgt ons veel hoofdpijn”, klinkt het bij OHL. “Hoe dan ook zijn we voor die promotiefinale gehandicapt. Aan die zogezegde gunst – dat we die match nog mogen spelen – is er weinig gunst.”