Aleksander Vukotic in beeld bij KV Mechelen, technische werkloosheid bij Waasland-Beveren is voorbij

Waasland-Beveren is dan wel gedegradeerd, sommige spelers zijn in trek. Zeker de twee centrale verdedigers Aleksander Vukotic en Maximiliano Caufriez.

Zo is Aleksandar Vukotic (24) in beeld bij KV Mechelen. Daar valt het nog te bezien of Arjan Swinkels kan verlengen, maar de linksvoetige en 2,01 meter grote Serviër staat dus op de lijst als mogelijke opvolger of concurrent. Volgens de entourage van Vukotic, die nog drie jaar contract heeft maar absoluut weg wil, toont ook Celtic interesse.

Maximiliano Caufriez (23) dan. Onder meer Sparta Praag en enkele Franse clubs hebben de Belgische aanvoerder in het vizier. Hij heeft nog een contract van één jaar met optie. Overigens loopt bij Waasland-Beveren morgen de periode van technische werkloosheid af, zowel voor de spelers als de stafleden.