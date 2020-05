Waasland-Beveren kijkt met argusogen naar strijd tussen amateurclubs en voetbalbond

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) buigt zich vandaag vanaf 21.30 uur over de klacht van zestien amateurclubs die zich benadeeld voelen door de beslissing van de voetbalbond om door de coronacrisis definitief een punt te zetten achter hun seizoen.

Eind maart kondigde de crisiscel van de KBVB aan dat er een definitief punt werd gezet achter het amateurvoetbal in ons land. Met duidelijk omschreven regels over wie in aanmerking kwam om te stijgen of te dalen uit een bepaalde reeks.

De clubs die vanavond voor het BAS verschijnen en wiens belangen behartigd worden door sportadvocaten Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer, vechten hun degradatie aan omdat er volgens hen geen enkele reglementaire basis voor is. Zij beogen geen nadelen voor andere clubs, maar willen zelf ook niet geslachtofferd worden.

Volgens de betrokken clubs zijn de competities niet afgewerkt en mag het klassement dan ook niet bepalend zijn voor degradatie. Zij vragen het BAS dan ook om de beslissing ongedaan te maken en het seizoen 2019-2020 bijgevolg nietig te verklaren.

De zaak wordt met argusogen gevolgd door onder andere Waasland-Beveren omdat ze als precedent kan dienen voor het profvoetbal. De Oost-Vlaamse club trekt met haar gedwongen degradatie naar 1B namelijk ook naar het BAS.