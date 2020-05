Anderlecht legt nieuw veld aan van 1 miljoen euro

Het budget is beperkt, maar toch doet Anderlecht een inspanning. In het Lotto Park is paars-wit in alle discretie begonnen met de aanleg van een gloednieuw veld. Dit keer gaat het niet alleen om een nieuwe grasmat, maar alles wordt uitgegraven om ook een nieuwe veldverwarming en drainage te plaatsen. Alles samen kost dat dik 1 miljoen euro.

Anderlecht vindt dat de financiële inspanning waard. Sinds 2011 is de grasmat in het stadion liefst zeven keer vervangen en telkens kostte dat zo’n 100.000 euro. Weggesmeten geld, want door de versleten drainage sijpelde overtollig water niet weg en raakte het gras telkens toch weer verrot. Daar wil RSCA nu komaf mee maken.

De veldverwarming zal ook niet langer draaien op elektriciteit, maar op buizen met verwarmd water. Dat spaart per jaar 50.000 euro kosten uit. Het veld zelf zal bestaan uit een mix van echt en synthetisch gras. De synthetische vezels zitten diep in de ondergrond om voor stevigheid te zorgen, terwijl het echte gras errond groeit. Ook de beste terreinen in de Premier League zijn zo samengesteld. Het is gemakkelijker in het onderhoud en het veld ziet eruit als een biljartlaken.

Anderlecht doet trouwens ook een inspanning voor de jeugd. Op de academie, waar de allerjongsten tot de U12 spelen, komt een nieuw kunstgrasveld. Het huidige was in erbarmelijke staat.