Huis van groot gezin onbewoonbaar na zware brand: drie honden overleven het niet

Dilsen-Stokkem -

Het huis van een Stokkems gezin is onbewoonbaar na een zware brand maandagavond. Drie van de veertien honden van de familie zijn dood teruggevonden. De ouders en kinderen konden zichzelf of met hulp in veiligheid brengen. Oorzaak van de brand is vermoedelijk een elektrisch defect.